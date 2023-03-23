Ассоциация журналистов Германии требует повышения платы за вещание

Ассоциация журналистов Германии (DJV) обратилась к общественным вещателям с призывом надлежащим образом учитывать уровень инфляции при регистрации своих финансовых потребностей.

Высокий рост цен во всех областях должен быть покрыт более высокой платой за вещание, заявил в четверг председатель DJV Франк Убералл.

Он отметил, что в случае игнорирования этой проблемы ситуация обернется сокращением программ и сотрудников после многих лет жесткой экономии на вещательных компаниях.

Председатель DJV сообщил, что нагрузка в редакциях постоянно увеличивается, а зарплаты и гонорары журналистов не повышаются в соответствии с инфляцией. Настроение в редакциях уже достигло упадка.

Общественные вещатели финансируют себя преимущественно за счет платы за вещание, уплачиваемой домашними хозяйствами и компаниями. В настоящее время это 18,36 евро в месяц. Текущий период взноса истекает до конца 2024 года. Последний раз взнос был собран в 2021 году. , ранее он составлял 17,50 евро.

Вещательные компании в настоящее время находятся на стадии регистрации для будущего взноса в Комиссию по определению финансовых потребностей вещательных компаний. KEF определяет потребность, а затем дает рекомендацию по сумме. Последнее слово остается за федеральными землями.