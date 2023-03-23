Блогер Илья Варламов признан иноагентом

Картину Бэнкси «Утро настало» снесли вместе с домом на котором она находилась

Загадочный британский уличный художник в среду опубликовал в своем аккаунте в Instagram несколько изображений , на которых оказалась одна из его малоизвестных работ на фасаде заброшенного дома.

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