Блогер Илья Варламов признан иноагентом

2023-03-23 20:18

Министерство юстиции России в четверг, 23 марта, признало блогера Илью Варламова физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Кроме того, в реестр иностранных агентов попал юрист Павел Чиков, возглавляющий правозащитную организацию «Агора».

Также Минюст РФ признал иноагентами Светлану Лада-Русь (Пеунову), Руслана Айсина, Богдана Бакалейко.

Объединение лиц – «Парни Плюс/Парни+» признано организацией, выполняющей функции иноагента.