Блогер Илья Варламов признан иноагентом
2023-03-23 20:18
Министерство юстиции России в четверг, 23 марта, признало блогера Илью Варламова физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Кроме того, в реестр иностранных агентов попал юрист Павел Чиков, возглавляющий правозащитную организацию «Агора».
Также Минюст РФ признал иноагентами Светлану Лада-Русь (Пеунову), Руслана Айсина, Богдана Бакалейко.
Объединение лиц – «Парни Плюс/Парни+» признано организацией, выполняющей функции иноагента.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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