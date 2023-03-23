Дачный эксперт рассказал о лучшем томате для открытого грунта

Этот сорт требует минимального ухода и хорошо плодоносит даже при холодном и дождливом лете.

Идеальный вариант для неустойчивого прохладного климата. У сорта "Воронежское чудо" сочный выраженный томатный вкус и приятный аромат.

Можно использовать для закаток или в свежие салаты. Средняя величина плода - 100 г.

Томаты хорошо хранятся и дозревают в домашних условиях. Могут долежать до начала зимы. Этот сорт быстро созревает, первые помидоры можно есть уже в конце июня.

Плоды будут появляться на кусте до середины августа. "Воронежское чудо" не боится грибковых болезней. Когда рассада высажена в грунт, за ней почти не нужно ухаживать.

Но при этом важно создать хорошую питательную среду. В посадочную лунку добавляем рыбную муку, монофосфат калия, кальциевую селитру.

Посадить томаты можно туда, где раньше были кабачки или капуста, грядки надо хорошо сдобрить перегноем.

Семена для рассады высеваются в середине марта. Пикировка делается при двух листочках. Пока рассада растет, ее нужно подкормить дважды или трижды.

В открытый грунт томаты высаживаются под конец мая и находятся под временным укрытием из пленки. Кустики надо подвязывать к колышкам.

Лишние побеги и листья убираются, особенно в дождливое холодное лето. Тогда плоды быстрее созревают. Полив нужен только если стоит сухая погода больше недели.

Часто поливать в открытом грунте не стоит, помидоры будут водянистые и безвкусные.