Дачный эксперт рассказал о лучшем томате для открытого грунта
Этот сорт требует минимального ухода и хорошо плодоносит даже при холодном и дождливом лете.
Идеальный вариант для неустойчивого прохладного климата. У сорта "Воронежское чудо" сочный выраженный томатный вкус и приятный аромат.
Можно использовать для закаток или в свежие салаты. Средняя величина плода - 100 г.
Томаты хорошо хранятся и дозревают в домашних условиях. Могут долежать до начала зимы. Этот сорт быстро созревает, первые помидоры можно есть уже в конце июня.
Плоды будут появляться на кусте до середины августа. "Воронежское чудо" не боится грибковых болезней. Когда рассада высажена в грунт, за ней почти не нужно ухаживать.
Но при этом важно создать хорошую питательную среду. В посадочную лунку добавляем рыбную муку, монофосфат калия, кальциевую селитру.
Посадить томаты можно туда, где раньше были кабачки или капуста, грядки надо хорошо сдобрить перегноем.
Семена для рассады высеваются в середине марта. Пикировка делается при двух листочках. Пока рассада растет, ее нужно подкормить дважды или трижды.
В открытый грунт томаты высаживаются под конец мая и находятся под временным укрытием из пленки. Кустики надо подвязывать к колышкам.
Лишние побеги и листья убираются, особенно в дождливое холодное лето. Тогда плоды быстрее созревают. Полив нужен только если стоит сухая погода больше недели.
Часто поливать в открытом грунте не стоит, помидоры будут водянистые и безвкусные.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Диана Мудреченко
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