Казахстан запускает систему мониторинга для блокирования обхода антироссийских санкций
2023-03-23 23:18
В Казахстане с 1 апреля заработает онлайн-мониторинг по отслеживанию грузов, которые пересекают границу страны.
Как пишет Eurasianet.org, ссылаясь на свои источники, введением новой системы отслеживания товаров, Казахстан намеревается показать, что контролирует соблюдение введенных Западом ограничительных мер в отношении России.
Руководство страны на самом высоком уровне не раз заявляло о том, что не собирается вводить санкции против РФ. При этом не допустит и того, чтобы территория страны использовалась как площадка для их обхода, так как это чревато вторичными санкциями уже против самого Казахстана, отметил источник.
Опубликовано: Наталья Замечалова