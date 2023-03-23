Казахстан запускает систему мониторинга для блокирования обхода антироссийских санкций

В Казахстане с 1 апреля заработает онлайн-мониторинг по отслеживанию грузов, которые пересекают границу страны.

Как пишет Eurasianet.org, ссылаясь на свои источники, введением новой системы отслеживания товаров, Казахстан намеревается показать, что контролирует соблюдение введенных Западом ограничительных мер в отношении России.

Руководство страны на самом высоком уровне не раз заявляло о том, что не собирается вводить санкции против РФ. При этом не допустит и того, чтобы территория страны использовалась как площадка для их обхода, так как это чревато вторичными санкциями уже против самого Казахстана, отметил источник.