Власти Дании обнаружили необычный предмет у трубы «Северного потока» и хотят поднять его со дна

Около одной из труб газопровода "Северный поток" власти Дании обнаружили необычный предмет.

Около одной из труб газопровода "Северный поток" властями Дании был обнаружен необычный предмет цилиндрической формы.

Руководство страны намерено поднять с морского дна данный объект. Для участия в операции будет приглашен оператор Nord Stream 2 AG.

"Власти Дании намерены поднять со дна находящийся около трубы газопровода “Северный поток-2” неизвестный объект и пригласили оператора Nord Stream 2 AG, принять участие в операции", - пишет "Комсомольская правда".