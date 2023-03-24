Forbes: На Западе назрел раскол из-за желания многих стран сотрудничать с Россией
2023-03-24 07:46
Значительное количество стран Запада все еще хотят вести сотрудничество с Россией.
Экономист Тилак Доши рассказал Forbes о том, что большинство стран западного мира выступают за восстановление сотрудничества с Российской Федерацией. Из-за этого внутри Запада назревает раскол.
По словам эксперта, для многих стран, вроде Бразилии или Индии одинаково важно сотрудничество как с Российской Федерацией, так и с Западом, поэтому им не приходится выбирать.
"В условиях санкций стран Запада против России мир разделился на два блока – поддерживающих санкции и их противников, при этом в число последних входит большинство стран мира, за исключением ряда стран Запада и их союзников", - заявил Доши.
Опубликовано: Николай Скира