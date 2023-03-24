Михалков назвал Смольянинова своим огромным разочарованием

Режиссер Никита Михалков, всегда хорошо отзывавшийся об актере Артуре Смольянинове, признался, что сильно разочарован нынешним поведением артиста.

Именитый режиссер Никита Михалков признался, что не может понять, что произошло в прекрасным актером, жизнерадостным человеком Артуром Смольяниновым.

Никита Сергеевич не стал скрывать, что поведение артиста стало для него очень сильным разочарованием.

Кинодеятель назвал поступки Смольянинова действиями "на грани сумасшествия".

Михалкову очень жаль, что так произошло по той причине, что он знал Артура как "замечательного и веселого человека", который отлично трудился в проектах режиссера.