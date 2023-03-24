Дания разрешила российскому North Stream поднять объект у труб «Северного потока»

Власти Дании пригласили оператора North Stream принять участие в подъёме объекта в Балтийском море, который расположен рядом с российскими трубопроводами.

24 марта датское энергетическое агентство DEA опубликовало свежий пресс-релиз, в рамках которого уведомило, что ведомство приняло решение пригласить российского газотранспортного оператора North Stream в подъёме объекта, залегающего в месте дислокации газопроводов "Северный поток".

Известно, что плановая операция по подъёму на поверхность объекта в Балтийском море будет осуществляться под полным контролем Министерства обороны Дании. Сама операция начала разрабатываться после того, как у труб "Севпотоков" обнаружили неопознанный объект, который необходимо доставить на сушу для выявления его природы.

К текущему моменту агенты DEA располагают фотографией данного объекта, который был найден недавно и представляет собой 40-сантиметровый цилиндр диаметром 10 сантиметров. Некоторые аналитики уверены, что данный объект является морским дымовым буем, однако это необходимо подтвердить.

Характерно, что датское энергетическое агентство и национальное Минобороны не смогут начать операцию по подъёму данного объекта до момента получения официального ответа от руководства российского North Stream. Ранее официальные правительственные лица РФ обвиняли Данию в недопуске российских специалистов к расследованию инцидента с подрывами "Северных потоков".

Владимир Путин неоднократно утверждал, что ЧП в Балтийском море, в результате которого пострадали российские газопроводы, является терактом международного уровня.