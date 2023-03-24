Лиза Коши надела прозрачное металлическое платье на церемонию вручения премии Fashion Trust US

Лайза Коши только что вышла на красную дорожку в крутейшем металлическом мини-платье, которое в равной степени сочетает в себе моду 60-х и современность 2023 года.

Лайза посетила Fashion Trust US Awards в блестящем серебристом платье-халтер, сделанном из металлических медальонов, соединенных вместе, чтобы создать эффект цепной почты.

Платье висело на тонких бретелях из того же металла и погружалось в низкий V-образный вырез - шикарный поворот к классическому коктейльному платью с халтером.

Поскольку платье само по себе прозрачное, Лайза надела его поверх нижнего белья и больше ничего. (Она также позаботилась о том, чтобы прикрыть соски лентой, чтобы "посадка" была максимально бесшовной).