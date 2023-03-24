Авария на АЭС опасней атомной бомбы: физик-ядерщик Зайцзин Сан объяснила, почему

Ученые установили, что ядерный реактор при расплавлении выделяет гораздо больше радиоизотопов, чем ядерная бомба при взрыве.

Радиоактивные осадки, то есть радиоактивный материал, образовавшийся в результате ядерного взрыва, есть в каждом уголке мира. Ядерные осадки от бомбы менее опасны в долгосрочной перспективе, чем в результате аварии на атомной электростанции.

Ядерные взрывы создают опасные осадки — остаточный радиоактивный материал, который поднимается высоко в воздух, охлаждается, превращаясь в пыль, и в конечном итоге оседает обратно на землю.

По словам физика-ядерщика из Университета Невады в Лас-Вегасе Зайцзин Сан, большинству радиоактивных осадков от ядерного взрыва требуется от одного дня до недели, чтобы вернуться на землю.

Но некоторые из них попадают так высоко в атмосферу, на высоту до 60 километров, что могут сохраняться в течение нескольких месяцев или лет, прежде чем упасть обратно на поверхность, - уточнила Сан.

Радиоактивные осадки также находятся на дне океана. Исследователи обнаружили свидетельства радиоактивных осадков в мышечной ткани морских существ, обитающих в самых глубоких океанских впадинах.

Если, например, в Соединенных Штатах взорвется крупная ядерная бомба, радиоактивные осадки могут достичь Европы, то есть это глобальное событие, - пояснила Сан.

Ученые обнаружили радиоактивные осадки в результате испытаний ядерных бомб в районах по всему земному шару — от почвы в Тунисе до арктических ледников. Даже в самых глубоких частях океана в мышечной ткани некоторых ракообразных, обитающих в океанских впадинах.

В течение 1950-х и 60-х годов правительство США испытало более 500 ядерных бомб, взорвав их в атмосфере. По словам Сан, радиоактивные осадки с испытательного полигона в Неваде, среди прочего, наполнили атмосферу радиоактивными изотопами.

В результате каждый отдельный человек, живущий в Соединенных Штатах с 1951 года, подвергался воздействию по крайней мере некоторого количества радиоактивных осадков. Это установило исследование, проведенное Национальным институтом рака и Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

Ученые полагают, что риски для здоровья большинства людей остаются небольшими, однако, по оценкам одного исследования, радиоактивные осадки могли стать причиной до 11 000 смертей в США от рака.

Радиоактивные осадки попадают также в пищевую цепочку.

Например, из-за радиоактивных осадков с испытательного полигона в Неваде некоторые люди в Вайоминге пострадали от стронция, содержащегося в молоке, - отметила эксперт.

Стронций-90 может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Он действует подобно кальцию, потому обманывает кости, заставляя их усваивать его. Это может привести к раку костей и костного мозга.

Специалист также заявила, что радиоактивные осадки от бомбы менее опасны, чем аварии на атомных электростанциях. По словам Сан, ядерный реактор при расплавлении выделяет гораздо больше радиоизотопов, чем ядерная бомба при взрыве.

Например, Чернобыльская катастрофа высвободила, по оценкам, в 10 раз больше радиации, чем ядерная бомбардировка Хиросимы во время Второй мировой войны.

Сегодня уровень радиации в Хиросиме находится на том же уровне, что и обычный ежедневный фоновый уровень радиации во всем мире.

Но в Чернобыле некоторые элементы с более длительным периодом полураспада - такие как стронций-90 и цезий-137 - все еще существуют в повышенных концентрациях.