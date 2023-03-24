Шесть мужей Лили Брик и не только
Что бы ни таилось за ее магией: изящность, остроумие, нетривиальность суждений, живость лица, ослепительная улыбка или скакавшие в карих глазах чертенята, обещавшие жаркую ночь любви.
В 1920-х годах крутила бурный роман с директором Промбанка Александром Краснощековым, незадолго до того руководителем Дальневосточной республики. После того как его осудили за растраты, Лиля сблизилась с кинорежиссером Львом Кулешовым, а затем страстно влюбилась в его ученика — режиссера Всеволода Пудовкина.
Тут мадам Брик впервые потерпела фиаско: «Казанова в юбке» тому решительно не нравилась! Самолюбивая «повелительница» не вынесла этого и приняла огромную дозу веронала, от которой ее еле откачали.
Едва выбравшись из депрессии, она нашла новое увлечение в лице председателя Совнаркома Киргизии Юсупа Абдрахманова, а затем и военного атташе Виталия Примакова. Осенью 1930 года Примаков женился на Лилии и жил с Бриками в Гендриковом переулке.
Такая необычная семейная жизнь была своеобразной визитной карточкой Лилии. Кинорежиссер Камиль Ярматов, побывавший в доме Брик и заставший там «связанную взаимными симпатиями компанию», в которую входила тогда и Евгения Соколова — жена кинорежиссера Виталия Жемчужного, писал:
«Никак это в моем понимании не укладывалось! Я чувствовал себя безнадежно отставшим от новейших достижений на семейном фронте».
Через 7 лет совместной жизни Примаков попал под каток репрессий — его расстреляли. Последним мужем нашей героини стал Василий Абгарович Катанян. Вместе они прожили долгие 40 лет.
В возрасте 86 лет «муза русского авангарда» сломала шейку бедра и больше не могла ходить. Для женщины, даже в преклонном возрасте блиставшей среди огромного числа поклонников, такое состояние было невыносимым.
4 августа 1978 года, отослав мужа по делам, она приняла смертельную дозу снотворного, оставив почитателей «рыжеволосой богини» наедине с неразгаданными тайнами своей неординарной личности.
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Опубликовано: Антон Райт
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