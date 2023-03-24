Шесть мужей Лили Брик и не только

Что бы ни таилось за ее магией: изящность, остроумие, нетривиальность суждений, живость лица, ослепительная улыбка или скакавшие в карих глазах чертенята, обещавшие жаркую ночь любви.

В 1920-х годах крутила бурный роман с директором Промбан­ка Александром Краснощековым, незадолго до того ру­ководителем Дальневосточ­ной республики. После того как его осудили за растраты, Лиля сблизилась с кинорежис­сером Львом Кулешовым, а за­тем страстно влюбилась в его ученика — режиссера Всево­лода Пудовкина.

Тут мадам Брик впервые потерпела фи­аско: «Казанова в юбке» тому решительно не нравилась! Са­молюбивая «повелительни­ца» не вынесла этого и приня­ла огромную дозу веронала, от которой ее еле откачали.

Едва выбравшись из депрессии, она нашла новое увлечение в лице председателя Совнарко­ма Киргизии Юсупа Абдрахма­нова, а затем и военного атта­ше Виталия Примакова. Осе­нью 1930 года Примаков же­нился на Лилии и жил с Брика­ми в Гендриковом переулке.

Такая необычная семейная жизнь была своеобразной ви­зитной карточкой Лилии. Ки­норежиссер Камиль Ярматов, побывавший в доме Брик и за­ставший там «связанную вза­имными симпатиями компа­нию», в которую входила тог­да и Евгения Соколова — жена кинорежиссера Виталия Жем­чужного, писал:

«Никак это в моем понимании не уклады­валось! Я чувствовал себя без­надежно отставшим от новей­ших достижений на семейном фронте».

Через 7 лет совместной жизни Примаков попал под ка­ток репрессий — его расстре­ляли. Последним мужем на­шей героини стал Василий Абгарович Катанян. Вместе они прожили долгие 40 лет.

В возрасте 86 лет «муза русского авангарда» слома­ла шейку бедра и больше не могла ходить. Для женщины, даже в преклонном возрасте блиставшей среди огромного числа поклонников, такое со­стояние было невыносимым.

4 августа 1978 года, отослав мужа по делам, она приняла смертельную дозу снотворно­го, оставив почитателей «ры­жеволосой богини» наедине с неразгаданными тайнами сво­ей неординарной личности.