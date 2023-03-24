Дачница со стажем рассказала о своем нетипичном способе посадки помидоров

Опытная дачница поделилась своим нестандартным способом высаживания помидорной рассады.

Метод этот известный, но не очень популярный, хотя у него есть свои преимущества.

Суть метода - два саженца в одну тару. Главный плюс: рассада не будет перерастать и вытягиваться. Сажать потом можно одним комом в одну лунку сразу два растения.

При посадке двух саженцев в одну лунку нужно при возможности развести их друг от друга на небольшое расстояние. Так у томатов будет доступ к солнцу и место для формирования корней.

В таких посадках надо вести кусты в один стебель каждый. Исключение составляют детерминантные сорта, их можно формировать в два стебля.

Для посадки рассады таким способом нужна тара большего размера. Можно посадить семена в мешочки на полтора литра. Постепенно, по мере роста рассады земля подсыпается.

Сначала пакетики подворачиваем, потом увеличиваем высоту. При этом растениям не нужна пикировка. Саженцы растут в одном пакете, но у каждого свои корешки.

При использовании нестандартного метода рассаду, по мнению эксперта, надо высаживать чуть позже привычного срока, ранняя посадка, например, в феврале, не подходит.