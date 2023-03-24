КС Армении признал обязательства перед Римским статутом МУС в Гааге
Армянский Конституционный суд подтвердил приверженность следованию положениям Римского Статута.
24 марта председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян признал действительными в стране положения Римского Статута при Международном уголовном суде в Гааге. По словам Диланяна, армянская сторона подписана своё участие в Римском Статуте ещё 17 июля 1998 года и с тех следует ему.
Известно, что теперь армянские парламентарии должны ратифицировать участие своего государства в Римском Статуте, поскольку без процедуры ратификации положения данного документа не будут обязательны к выполнению на территории Армении.
Характерно, что ранее генеральная прокуратура МУС выдала ордер на арест Владимира Путина, назвав его ответственным за дачу приказа о начале специальной военной операции на Украине. Также орган выдал ордер на арест Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченным по правам ребёнка в РФ.
По словам бывшего российского президента Дмитрия Медведева, идея об аресте президента ядерного государства является абсурдным, поскольку военно-морской флот России может применить гиперзвуковую ракету "Оникс" для нанесения удара по зданию суда в Гааге в случае, если Путин действительно будет арестован.
Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти России не признают действие постановлений Международного уголовного суда.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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