Брат Чулпан Хаматовой исключен из труппы «Современника»

Представители театра подтвердили, что Шамиль Хаматов не состоит с «Современником» в трудовых отношениях.

В СМИ недавно появилась новость, что Шамиль Хаматов играет на подмостках латвийских театров. В частности, актер принимает участие в спектаклях вместе с известными коллегами, покинувшими Россию, сообщает СтарХит.

Общественность предположила, что со стороны руководства «Современника», в котором числится брат Чулпан, может последовать реакция.

Так и случилось: Шамиля Хаматова после информации об участии в рижской постановке сняли с репертуара «Современника». Появились слухи, что актера просто уволили. Руководство театра сразу отрицало эти предположения - мол, актер не выступает, потому что попросту находится за границей.

Но сегодня директор театра официально заявил, что брата Чулпан исключен из актерского состава.

Шамиль Наильевич Хаматов в настоящее время членом труппы московского театра «Современник» не является. Трудовые отношения с ним отсутствуют. Соответственно, он не получает и плату, — заявил Юрий Кравец.

Пока непонятно, идет ли речь про увольнении актера. Но на сайте «Современника» имя Шамиля Хаматова исчезло. А Лия Ахеджакова, которую лишили участия в спектаклях театра, в труппе числится.