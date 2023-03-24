Брат Чулпан Хаматовой исключен из труппы «Современника»
Представители театра подтвердили, что Шамиль Хаматов не состоит с «Современником» в трудовых отношениях.
В СМИ недавно появилась новость, что Шамиль Хаматов играет на подмостках латвийских театров. В частности, актер принимает участие в спектаклях вместе с известными коллегами, покинувшими Россию, сообщает СтарХит.
Общественность предположила, что со стороны руководства «Современника», в котором числится брат Чулпан, может последовать реакция.
Так и случилось: Шамиля Хаматова после информации об участии в рижской постановке сняли с репертуара «Современника». Появились слухи, что актера просто уволили. Руководство театра сразу отрицало эти предположения - мол, актер не выступает, потому что попросту находится за границей.
Но сегодня директор театра официально заявил, что брата Чулпан исключен из актерского состава.
Шамиль Наильевич Хаматов в настоящее время членом труппы московского театра «Современник» не является.
Трудовые отношения с ним отсутствуют. Соответственно, он не получает и плату, — заявил Юрий Кравец.
Пока непонятно, идет ли речь про увольнении актера. Но на сайте «Современника» имя Шамиля Хаматова исчезло. А Лия Ахеджакова, которую лишили участия в спектаклях театра, в труппе числится.
Опубликовано: Светлана Гарусева