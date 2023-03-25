Накануне визита королевской четы в Берлине предприняты обширные меры безопасности

За несколько дней до прибытия британского короля Карла III. и его жены Камиллы в Берлине, полиция готовит обширные меры безопасности и перекрывает движение транспорта.

Трехдневный визит со среды по пятницу с множеством остановок в Берлине и Бранденбурге и дальнейшим путешествием в Гамбург требует сложной логистики.

Особая задача состоит в том, чтобы исполнить пожелания короля о прямых контактах с берлинцами и бранденбуржцами и безопасностью.

Самая важная встреча с непосредственным контактом с общественностью состоится в начале визита в среду днем.

Карла III и его жену Камиллу встретят с воинскими почестями перед Бранденбургскими воротами - впервые это происходит в этом месте, а не, как это обычно бывает, перед дворцом Бельвю, резиденцией федерального президента.

На этом же этапе по сообщению властей, запланирована «встреча с гражданами».

Королевская чета путешествует в роскошном седане Bentley. Его сопровождает кортеж из личных служащих, полиции, представителей германского государства и посольства Великобритании.