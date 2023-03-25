Гуманно, но эффективно: как раз и навсегда избавить свой участок от кротов
В качестве такой меры можно высадить растения, которые он не любит, использовать отпугиватели либо специальные ароматы.
Такой "сосед" по даче, как крот способен нанести очень большой вред и лишить большой части урожая. Как с ним бороться? Существуют ли щадящие методы, при которых и кроты живы, и грядки не повреждены?
Корреспонденты газеты Белчас собрали несколько вариантов борьбы с кротами. В частности, можно использовать звуковые и ультразвуковые отпугиватели, ароматные отпугиватели, установив ловушки или высадив растения, которые кроты не переносят.
Звуковые и ультразвуковые отпугиватели
Их закрепляют в земле по периметру участка: грунт отлично транслирует звук и вибрацию, что для кротов мучительно. Потому зверек будет стремиться быстрее покинуть неблагоприятную территорию.
Бывалые дачники советуют в этих целях использовать радиоприемник на батарейках. Включенный приемник для этого положить в полиэтиленовый пакет, и засунуть в яму крота.
Вертушка
Воздушная вертушка на деревянном либо металлическом штыре также втыкается в землю по периметру. Вертушка при дуновении ветра вертится, крутится, и создается вибрация, которая передается в слои почвы. Вибрация заставляет зверька покинуть территорию.
Вертушки можно купить или изготовить самостоятельно из подручных средств: консервных банок или пластиковых бутылок.
Ловушки
Их великое множество: например, ловушка-труба, которой заменяют часть туннеля зверька. Крот бежит по ловушке и оказывается в западне. Остается лишь достать трубу и вывезти зверька в другое место.
Ловушку можно изготовить самостоятельно. Для этого разрыть кротовину поглубже и установить там стеклянную банку либо пластиковое ведро. Дно емкости присыпать землей,можно добавить пару личинок или червей (их запах привлечет зверька).
Унюхав еду, крот прибежит и упадет прямо в ведро или банку. Опять-такие его надо вывезти подальше и отпустить на волю.
Ароматные отпугиватели
У кротов острое обоняние, и они не переносят запаха кофе, чеснока, бензина, мазута, тухлых яиц, рыбы. косторового масла, острого перца. И этим нужно воспользоваться, прикопав названные ароматные сюрпризы.
Разные ароматные средства от кротов продаются и в магазинах в виде гранул и таблеток. Этот вариант можно сочетать с другими способами - например, отпугивателем.
Растения-отпугиватели
Есть растения, которые также кротам не нравятся. Это - токсичные для них нарциссы, рябчик императорский, бархатцы. Сюда же можно отнести и ароматные съедобные растения - лук, чеснок, базилик, сельдерей, укроп.
Высаживать такие растения нужно по периметру участка.
Опубликовано: Светлана Гарусева