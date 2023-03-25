Гуманно, но эффективно: как раз и навсегда избавить свой участок от кротов

В качестве такой меры можно высадить растения, которые он не любит, использовать отпугиватели либо специальные ароматы.

Такой "сосед" по даче, как крот способен нанести очень большой вред и лишить большой части урожая. Как с ним бороться? Существуют ли щадящие методы, при которых и кроты живы, и грядки не повреждены?

Корреспонденты газеты Белчас собрали несколько вариантов борьбы с кротами. В частности, можно использовать звуковые и ультразвуковые отпугиватели, ароматные отпугиватели, установив ловушки или высадив растения, которые кроты не переносят.

Звуковые и ультразвуковые отпугиватели

Их закрепляют в земле по периметру участка: грунт отлично транслирует звук и вибрацию, что для кротов мучительно. Потому зверек будет стремиться быстрее покинуть неблагоприятную территорию.

Бывалые дачники советуют в этих целях использовать радиоприемник на батарейках. Включенный приемник для этого положить в полиэтиленовый пакет, и засунуть в яму крота.

Вертушка

Воздушная вертушка на деревянном либо металлическом штыре также втыкается в землю по периметру. Вертушка при дуновении ветра вертится, крутится, и создается вибрация, которая передается в слои почвы. Вибрация заставляет зверька покинуть территорию.

Вертушки можно купить или изготовить самостоятельно из подручных средств: консервных банок или пластиковых бутылок.

Ловушки

Их великое множество: например, ловушка-труба, которой заменяют часть туннеля зверька. Крот бежит по ловушке и оказывается в западне. Остается лишь достать трубу и вывезти зверька в другое место.

Ловушку можно изготовить самостоятельно. Для этого разрыть кротовину поглубже и установить там стеклянную банку либо пластиковое ведро. Дно емкости присыпать землей,можно добавить пару личинок или червей (их запах привлечет зверька).

Унюхав еду, крот прибежит и упадет прямо в ведро или банку. Опять-такие его надо вывезти подальше и отпустить на волю.

Ароматные отпугиватели

У кротов острое обоняние, и они не переносят запаха кофе, чеснока, бензина, мазута, тухлых яиц, рыбы. косторового масла, острого перца. И этим нужно воспользоваться, прикопав названные ароматные сюрпризы.

Разные ароматные средства от кротов продаются и в магазинах в виде гранул и таблеток. Этот вариант можно сочетать с другими способами - например, отпугивателем.

Растения-отпугиватели

Есть растения, которые также кротам не нравятся. Это - токсичные для них нарциссы, рябчик императорский, бархатцы. Сюда же можно отнести и ароматные съедобные растения - лук, чеснок, базилик, сельдерей, укроп.

Высаживать такие растения нужно по периметру участка.