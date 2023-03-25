Полина Гагарина рассказала, как Любовь Казарновская обломала ей крылья

В одном из телешоу она исполнила одну из арий Верди, и находившаяся в жюри оперная дива посоветовала больше никогда не исполнять произведения композитора.

На Первом канале РФ вышел очередной выпуск 11-го сезона проекта "Голос". 24 марта прошли четвертые слепые прослушивания, на этапе которого наставники формируют команды вокалистов, сообщает Вокруг ТВ.

Член жюри, певица Полина Гагарина всеми способами старалась заманить талантливых вокалистов к себе. Иногда для этого даже приходится спорить с коллегами.

В частности, много мнений было высказано членами жюри в связи с выступлением 34-летней Илоны Красниковой, выступившей с арией «Я думаю о тебе, любовь моя». Несмотря на проникновенной исполнение к певице обернулись только Гагарина и Пресняков.

Полина решила поделиться личным опытом исполнения камерных произведений. Гагарина рассказала, что участвовала в шоу Первого канала "Призрак оперы", где исполнила одно из произведений Джузеппе Верди.

Любовь Казарновская тогда сидела в жюри и сказала: «Прекрасно Полиночка, в вас что-то есть. Но запомните: больше никогда не пойте Верди». С тех пор мне обломали крылья, — рассказала наставница.

Участница Илона Красникова призналась, что помнит этот проект. Вокалистка заметила: арии Верди сложны для исполнения. Полина заявила в ответ, что сегодня исполнила бы данную композицию лучше и решилась продемонстрировать это прямо в эфире.

Красникова в итоге вошла в команду Гагариной, чему Полина была очень рада.

Правда, певице не всегда везло с участниками. К примеру, 18-летняя Алина Бахшалиева отказала ей в наставничестве. Девушка спела хит Гагариной «Драмы больше нет», исполнительницу впечатлило звучание ее песни, однако та остановила свой выбор на рэпере Баста.