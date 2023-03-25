На белорусско-польской границе очередь из фур достигла 30 км

На белорусско-польской границе скопилось 2-е тысячи фур, которые ждут очереди, чтобы попасть в ЕС.

По словам губернатора Брестской области Юрия Шулейко, очередь из грузовиков растянулась уже на 30 км, передает Sputnik.

В сложившейся ситуации белорусская сторона обвинила Польшу. По словам губернатора, таких очередей на пропускных пунктах до сих пор никогда не было.

При этом он подчеркнул, что все службы на границе работают слаженно и бесперебойно. Белорусские пограничники выполняют все нормы пропуска фур в полном объеме.