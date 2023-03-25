Моравецкий заявил об усталости в ЕС от введения санкций против России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Европейском союзе наступает усталость от введения санкционных ограничений против Российской Федерации.

«Сегодня уже гораздо меньше желания, аппетита на новые санкции. Думаю, что имеется, так сказать, усталость», — сказал польский премьер в интервью радиостанции RMF FM.

Моравецкий также отметил, что Варшава выступает в качестве «режиссёра» новых пакетов антироссийских санкций.

Кроме того, Матеуш Моравецкий выразил надежду на то, что в 11-й пакет санкций удастся включить такие позиции, как, в частности, российские алмазы и Госкорпорация «Росатом».