Российские путешественники Конюхов и Меняйло побили рекорд японцев по дальности полета на воздушном шаре
Иван Меняйло и Федор Конюхов пролетели на воздушном шаре более 2 368 км и побили рекорд японцев по дальности полета, передает ТАСС.
Сообщение о рекорде размещено на сайте спутниковой навигации.
Полет Конюхова и Меняйло на тепловом аэростате в Заполярье был признан самым продолжительным в истории.
На данный момент полет еще продолжается и будет завершен на рассвете, сказано в сообщении.
Скорость воздушного шара на данный момент составляет 60 км/ч, он пролетает над Красноярским краем.
Полет начался в 5 часов по мск, чтобы побить собственный рекорд по продолжительности полета (55 часов), путешественником необходимо еще пробыть в воздухе 14 часов. Специалисты штаба уточняют, что полет проходит в очень сложных погодных условиях – экипаж борется с обледенением оболочки шара.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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23:26
Тарас Медведев
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