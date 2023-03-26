Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси едет на Запорожскую АЭС

Ввиду продолжающейся рискованной ситуации на Запорожской АЭС глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси снова посетит станцию на следующей неделе.

МАГАТЭ в Вене объявило, что Гросси «из первых рук изучит серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте», отметив, что глава МАГАТЭ ранее уже побывал на крупнейшей атомной электростанции Европы.

«Несмотря на наше присутствие на станции вот уже семь месяцев, ситуация на Запорожской АЭС по-прежнему нестабильна», — пояснил Гросси.

Сам Гросси заверил, что будет продолжать делать "все, что в его силах", для стабилизации ситуации с помощью инструментов МАГАТЭ.

Он вновь предложил сторонам создать зону безопасности вокруг АЭС.