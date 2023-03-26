В Краснодаре запретили концерты Ани Лорак

Жители города не хотят видеть у себя в городе украинскую певицу. Они не исключают, что часть гонорара может быть перечислена на нужды ВСУ.

Ани Лорак - одна из тех немногих звезд российского шоу-бизнеса, которые не высказались об СВО и не обозначили свою политическую позицию.

Ранее певица неоднократно признавалась в любви к Украине. Она отмечала, что не хочет провоцировать своими высказываниями поклонников из разных стран, сообщает Рrozvezd.info. Но выступать и зарабатывать Ани предпочитает в России.

Украина внесла Ани в список национальных предателей. Но, возможно, и в России карьера певицы терпит крах. Против ее выступлений недавно высказался целый город.

Мэр Краснодара Евгений Наумов в своем Телеграм-канале написал, что жители города не хотят идти на выступление Лорак. Концерт планировался на апрель.

Мы, жители, против, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» те люди, которые признаются правящей и воюющей на Украине власти в любви.

Ни один актер, певец или певица, имеющие такую позицию в отношении СВО, зарабатывать здесь не будут, - написал чиновник.

Наумов добавил, что нету гарантий, что заработанные артистами в Краснодаре деньги не пойдут затем на поддержку ВСУ.