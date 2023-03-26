Охранник снимал на видео секс посетителей: любимый отель британского короля попал в скандал

Сотрудник The Ritz с камер видеонаблюдения перекачивал на свой телефон моменты секса в неположенных местах: коридорах и лифтах.

Большой скандал международного масштаба разгорается в Великобритании. Как сообщает Супер.ру со ссылкой на The Sun, достоянием общественности стала пикантная, история, которая произошла в стенах знаменитого лондонского отеля The Ritz.

Как оказалось, один из охранников отеля долгое время снимал на видео посетителей, которые занимались сексом в неположенных местах: коридорах и лифтах. Шокирующий факт подтвердило собственное расследование отеля, после этого материалы дела передали в полицию.

Как следует из него, сотрудник службы безопасности The Rit с камер видеонаблюдения снимал людей на телефон и увеличивал при этом наиболее интимные кадры - преимущественно с изображением женского тела.

Правда, ни одно из видео (в том числе и с участием мировой знаменитости) третьим лицам не было передано. Так что речь, скорее всего, идет о "хобби".

Отель The Ritz 117 лет является символом роскоши и самого высокого уровня услуг. Здесь останавливаются звезды первой величины, политики мирового масштаба. А представители британской короны - часто посещают рестораны отеля. В 2002-м году Карл III (тогда принц Чарльз) наградил их королевским орденом.