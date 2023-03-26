Риши Сунак намерен пометить распылителей граффити яркими жилетами и отправить их на общественные работы

Британское правительство хочет принять более жесткие меры против вандализма, граффити и мелких преступлений.

Премьер-министр от консерваторов Риши Сунак объявил сегодня, что виновные должны устранить ущерб в течение 48 часов с момента получения приказа об этом.

Они должны носить яркие светоотражающие жилеты и находиться под присмотром. Это сделано для того, чтобы продемонстрировать населению, что справедливость восторжествовала, цитирует BBC заявление правительства.

Там, где ущерб уже устранен, должны возникнуть другие задачи, такие как вывоз мусора или волонтерская работа в магазинах.

Первоначально планируется пилотный проект в десяти областях, а затем в 2024 году проект будет внедрен по всей стране в Англии и Уэльсе.

Критики обвиняют консервативное правительство в том, что оно все больше позиционирует себя как сила «закона и порядка». Тем не менее, причины не будут должным образом бороться.

Сунак назвал подобные действия мелкими преступлениями и отметил, что они «сдерживают бизнес и подрывают чувство безопасности и общности, которое объединяет людей».