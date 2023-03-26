Опытный садовод рассказал, как получить много перца без выращивания в теплице

Садовод с большим опытом разведения перцев раскрыл хитрости получения большого урожая в открытом грунте.

Не всегда есть возможность выращивать перцы в тепличных условиях, но и в открытом грунте можно добиться неплохих результатов.

Так что отказываться от этой затеи не стоит, надо лишь знать несколько тонкостей для повышения урожайности перца вне теплицы.

Без укрытия никуда

Для вызревания большого количества плодов необходимо максимально удлинить период вегетации, для этого перцам понадобится укрытие из пленки или агроволокна.

Укрывной материал пускается поверх дуг. Прятать перцы надо не только весной, но и осенью. Растения не любят ночные похолодания, осеннюю утреннюю сырость.

Укрывать на осень перцы нужно уже с середины августа. Агроволокно подойдет идеально, его можно оставлять и на день.

С приходом холодных ночей надо сразу озаботиться об укрытии грядок. Тогда перцы будут плодоносить дольше на месяц и более.

Закаливающие процедуры

Без закаливания нельзя переносить рассаду в открытый грунт. Делать это надо постепенно, со временем увеличивая "прогулки" перцев на свежем воздухе.

Первый раз рассада выносится на улицу на час. Потом на два и так далее. Сначала саженцы ставятся в тень. Потом приучаются понемногу к солнцу - начинать солнечные ванны надо с 10 минут.

Чем подкормить

Для увеличения урожайности перца, ему надо обеспечить достойное питание. Прежде всего нужен калий. Вносить подкормку надо по листу в день, когда нет солнца, лучше ближе к вечеру.

Хороший эффект дадут чередующиеся корневые и внекорневые подкормки.