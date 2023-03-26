Администрация Авдеевки призвала местных жителей покинуть город
22:26 2023-03-26
Глава города Авдеевка Виталий Барабаш в своем Телеграм-канале обратился к местным жителям с призывом эвакуироваться.
По словам мэра, из города начали эвакуировать коммунальщиков.
Также в населенном пункте в ближайшие дни будет отключена мобильная связь, и мобильную вышку будет не кому обслуживать. Поэтому администрация настоятельно просит население выехать из города.
Военные эксперты прогнозируют, что обстановка в Авдеевке может стать похожей на ту, что сейчас сложилась в Артемовске.
Опубликовано: Наталья Замечалова
-
-
-
-
22:08
Тарас Медведев
Непал расследует причины аварийной ситуации в аэропорту Катманду
Власти отстранили от работы трех авиадиспетчеров и начали расследование чудом не случившегося столкновения двух самолетов, ожидавших посадки в международном аэропорту Катманду, сообщил в воскресенье официальный источник.
-
-