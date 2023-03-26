Администрация Авдеевки призвала местных жителей покинуть город

Глава города Авдеевка Виталий Барабаш в своем Телеграм-канале обратился к местным жителям с призывом эвакуироваться.

По словам мэра, из города начали эвакуировать коммунальщиков.

Также в населенном пункте в ближайшие дни будет отключена мобильная связь, и мобильную вышку будет не кому обслуживать. Поэтому администрация настоятельно просит население выехать из города.

Военные эксперты прогнозируют, что обстановка в Авдеевке может стать похожей на ту, что сейчас сложилась в Артемовске.