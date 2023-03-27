Галкин жестко высмеял Петросяна с американской сцены

Юморист Максим Галкин, выступая за границей, постоянно унижает своих коллег, которые выступают за СВО. На этот раз сатирик высмеял коллегу Евгения Петросяна, заявив, что его накоплений хватит на безбедную старость.

Оправдания по поводу того, что сатирик Евгений Петросян не выступает против российских властей, так как опасается потерять пенсию, его коллега Максим Галкин считает смешными.

Комик, выступая на сцене одного из американских городов, заявил, что даже если бы Петросяна лишили пособия по возрасту, он бы еще 200 лет смог бы жить в Дубае, так как за жизнь смог накопить огромное состояние.

До этого Галкин высмеял таких российских звезд, как Григорий Лепс, Лариса Долина и Олег Газманов, назвав организацию, которую те хотят создать для поддержки молодых дарований "Судорога", заметив, что средний возраст учредителей ассоциации 60 лет.

Ярослав Дронов также получил от сатирика, заявившего, что в суде Гааги вместо "Встанем!" певец будет исполнять "Сядем!".