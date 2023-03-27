Концерты Меладзе, запланированные на апрель, были отменены еще в 3 городах РФ

Один за одним отменяются выступления Валерия Меладзе в российских городах. Запланированные на апрель концерты артиста в Барнауле, Новосибирске и Кемерово не состоятся.

Выступления известного исполнителя Валерия Меладзе не состоятся в таких городах РФ, как Барнаул, Новосибирск и Кемерово.

Концерты планировалось провести в апреле-месяце текущего года.

Отмена мероприятий была подтверждена организаторами, которые также призвали поклонников артиста возвратить деньги за билеты, так как в ближайшее время певец не приедет в их город.

Ранее сообщалось, что состоялся концерт Меладзе в Тель-Авиве, а среди его зрителей была сама Алла Пугачева.