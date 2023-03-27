Садовод-любитель рассказал, что делать, если рассада перца не хочет расти

Чтобы решить проблему, надо понимать, что к ней привело.

4 причины замедления роста рассады перца

№1 - холод

Если перцу не хватает тепла, расти он будет плохо. При посеве семян нужно соблюдать t от +23 до +25 градусов. Когда вышли всходы, показатели снижаем на 5 градусов на период до 5 дней.

Потом опять придерживаемся указанной температуры. При таком подходе у перца будет толстеть стебель и расти зеленая масса.

Чтобы температура воздуха не была выше температуры грунта, под ящики с рассадой подкладываем пенопласт или другую подставку.

№2 - свет

Если света слишком много или слишком мало, то с ростом перца также будут проблемы. Когда рассада стоит на южном окне под ярким солнцем, то ее надо защищать от лучей.

Достаточно повесить легкую тюль или закрыть ростки листом бумаги.

Когда света не хватает, с этим сложнее. Перцу в начальном периоде нужно 16 часов света, потом до 14 часов.

Больше всего рассада испытывает нехватку красных лучей, которые помогают развивать корни и листву. Также через окна не проходит ультрафиолет, синий спектр.

Как известно в домашних условиях рассада развивается в желто-зеленом цвете, необходимом для образования цветов и вызревания плодов.

Все указывает на необходимость досветки. Если это делается в солнечный день, соответственно надо повысит температуру воздуха. При пасмурной погоде этот показатель снижаем.

Как можно установить нужную температуру? Снизить можно, если вынести в холодную комнату или устраивать частые проветривания, но без сквозняков.

№3 - влага

Много лишней влаги приведет к болезням. Также в таком грунте снижена концентрация питательных элементов и не хватает кислорода.

В целом, влажный грунт нравится перцам, просто не нужно их заливать. Тогда рассада останавливается в росте.

Делать поливы надо по краям емкости, оттуда она сама разойдется по всей земле. Обязательно нужен дренаж. Под корень рассаду перцев лучше не поливать.

Также не нужно заливать всю площадь посадки.

№4 - пикировка

Рассада перестает расти при неправильно проведенной пикировке. Она может пройти в неподходящий срок, может привести к травмам корня.

Лучше не затягивать с этим: когда есть 1 настоящий лист или если он только начал разворачиваться.

Пикировка может проводиться, как только рассада выросла настолько, что ее удобно брать в руку или в пинцет, не боясь повреждений. Поздно пикировать плохо.

Уже наросла зеленая масса, которая будет сильнее страдать при перенесенном стрессе.

Раненый корешок не прокормит листья и не сможет быстро восстановить себя, потому что ему надо расходовать силы и для роста листьев.

Оптимальный срок для пикировки - от 2 до 4 настоящих листков. Делается перевалка в более просторную емкость.

Рассада не растет, если корням стало тесно, они не могут формировать новые отростки, старые же начинают отсыхать. Вот поэтому тару лучше сразу выбирать побольше.

Грунт

Важно запомнить, что перцу не нужен грунт с высоким содержанием солей, кислый тоже не подходит. Подкормки вносятся часто и по чуть-чуть.

До момента пикировки это делать не нужно вообще. Внесите удобрение, когда пройдет около двух недель после этой процедуры.

Кормить надо, судя по состоянию растений, а не слепо следуя нормам. Иногда рассаде нужен азот (листки мелкие, бледные, чахлые стебли).

В других случаях важнее калий и магний, может быть, фосфор - это когда саженцы начинают вытягиваться.

Желтеющие края листков говорят о нехватке калия. Рассада не растет, стала сиреневого цвета - значит, пора дать фосфор.

Если листочки насыщенно зеленые, но перец при этом застыл в росте, нужно дать ему монофосфат калия или калимагнезию. Берем комплексные составы.

При бледных тонких стебельках даем калиевую селитру или комплекс из азота, калия, фосфора с включением микроэлементов (Кристалон, Плантафол, Мастер). Можно удобрить землю гуматом.

Если перец чувствует себя хорошо и корректировать ничего не надо, подкормки не нужны.

Когда есть проблемы с освещением при выращивании, лучше недодать корма, чем внести с избытком.