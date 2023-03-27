Патрушев: Россия не будет спасать США от распада третий раз подряд

Вечером 27 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев публично заявил, что за всю историю существования Соединённых Штатов Россия уже дважды спасала данное государство от распада, что состоялось во время американской Гражданской войны и Войны за независимость.

По мнению Патрушева, в настоящий момент представители администрации Москвы осознают, что для Российской Федерации сохранение целостности США не является выгодным, ввиду чего правительство РФ не намерено помогать властям Вашингтона в сохранении страны от распада в очередной раз.

При этом Николай Патрушев подчёркивает, что Россия исторически является страной к которой за помощью в кризисные моменты обращаются лидеры и народы других государств, однако сейчас российское правительство не станет оказывать Белому дому никакой помощи в сохранении американской государственности.

Характерно, что сегодня Патрушев сообщил о наличии у Москвы современных и уникальных вооружений, которыми Россия может легко уничтожить Соединённые Штаты в случае, если они станут открытым противником Кремля.

Вместе с тем ранее экс-президент России Дмитрий Медведев опубликовал свои прогнозы на 2023 год, сообщив, что считает вероятным сценарий, при котором американское государство распадётся на отдельные субъекты, а Техас выйдет из состава США. Также Медведев верит, что новым американским президентом может стать Илон Маск.