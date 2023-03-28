В МИД России реакция Запада на размещение ядерного оружия в Беларуси вызвала «недоумение»

Недовольные заявления, которые были сделаны рядом европейских государств по теме размещения тактического ядерного оружия России в Беларуси были названы в МИД РФ "неадекватной реакцией" и вызвали "недоумение":

Неадекватная реакция ряда стран по решению о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия России вызывает недоумение.

Комментарии иностранных государств оценила Мария Захарова, текст ее письменного сообщения был размещен на сайте МИД.

Она считает, что в сложившейся ситуации, когда США совместно с НАТО заявили о намерении добиться "стратегического поражения" России, рассчитывать на бездействие Москвы было бы наивностью.

Мы оставляли за собой и продолжаем оставлять за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги для обеспечения безопасности России и ее союзников.

27 марта Стефан Дюжаррик, представитель генсека ООН, высказал беспокойство по поводу ситуации с ядерным оружием в мировом сообществе, реагируя таким образом на желание РФ расположить хранилища для тактического ядерного оружия на землях Беларуси.