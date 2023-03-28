В МИД России реакция Запада на размещение ядерного оружия в Беларуси вызвала «недоумение»

06:33 2023-03-28

В Министерстве иностранных дел России дали комментарий реакции некоторых западных стран на планы по размещению российского ядерного оружия на территории Беларуси.

Недовольные заявления, которые были сделаны рядом европейских государств по теме размещения тактического ядерного оружия России в Беларуси были названы в МИД РФ "неадекватной реакцией" и вызвали "недоумение":

Неадекватная реакция ряда стран по решению о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия России вызывает недоумение.

Комментарии иностранных государств оценила Мария Захарова, текст ее письменного сообщения был размещен на сайте МИД.

Она считает, что в сложившейся ситуации, когда США совместно с НАТО заявили о намерении добиться "стратегического поражения" России, рассчитывать на бездействие Москвы было бы наивностью.

Мы оставляли за собой и продолжаем оставлять за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги для обеспечения безопасности России и ее союзников.

27 марта Стефан Дюжаррик, представитель генсека ООН, высказал беспокойство по поводу ситуации с ядерным оружием в мировом сообществе, реагируя таким образом на желание РФ расположить хранилища для тактического ядерного оружия на землях Беларуси.