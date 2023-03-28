Секретарь Совета безопасности России Патрушев заявил, что страна дважды в своей истории спасала Соединенные Штаты Америки. По словам Патрушев, первый раз это случилось в годы войны за независимость, а во второй - в годы гражданской войны.

"Россия в своей истории уже два раза помогала Соединенным Штатам избежать распада, однако в третий раз этого не произойдет", - приводит БелТА заявление Патрушева.

Также Патрушев заявил, что в третий раз для Российской Федерации нецелесообразно спасать Соединенные Штаты, как это "было в предыдущие разы",

Напомним, что несколько раз в истории Соединенные Штаты присылали в Россию продовольствие во время голода. Впервые это случилось в 1891-1892 годах. Тогда пароходы "Индиана", "Миссури", "Бородина", "Лео", "Толедо" и "Connemaugh" доставили 12 тысяч тонн муки и зерна в российские порты.

Второй раз Штаты помогали уже не России, а Советскому Союзу - в годы, когда большевики проводили продразверстку и отбирали у населения продовольствие. Тогда Штаты также отправляли пароходы с помощь, в которую входили продовольствие, одежда и медикаменты.

Также в СССР открывали столовые, которые кормили людей за счет США.