Иван Ургант выступит в Турции вместе с «Би-2»

Иван анонсировал свое выступление в Турции. Это первый выход на сцену шоумена за последний год. Он стал участником фестиваля группы «Би-2», и выступит там в качестве музыканта. Как уточняет Космополитен, мероприятие пройдет с 19 по 23 апреля на популярном турецком курорте Кемере.

Артист для этого использует образ Гриши Урганта: на афише он значится как «Би-3», специальный гость. Зрители фестиваля смогут увидеть его 20 апреля. «Би-2» за несколько дней даст два концерта и представит новый альбом «Аллилуйя», исполнит и фирменные хиты.

В лайн-апе также заявлены живые выступления группы Курта Кобейна, квартирника Алекса Дубаса, afterparty DJ Паши Корейца, стендапы и дневные DJ-сеты.

Цена билета - более 2 тысяч долларов на двоих. В сумму входит проживание в пятизвездочном отеле, питание по системе «всё включено» и участие во всех активностях фестиваля.

Кроме Урганта и исполнителей хита «Большие города», зрители увидят также Максима Виторгана, Михаила Лузина, Артема Ткаченко.