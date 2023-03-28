Любовнице покойного Нарцисса Пьера грозит 11 лет тюрьмы

Ксению Грин, которая обрела известность после смерти Нарцисса Пьера, назвавшись возлюбленной артиста на его похоронах.

Женщину взяли под стражу прямо на светском мероприятии. Она не оказывала сопротивления при задержании.

Директор Нарцисса Сергей Дворцов сообщил, что арестованной грозит 11 лет лишения свободы.

Экс-сотрудник исполнителя отметил, что после кончины знаменитости вскрылось хищение средств в Турции, что в переводе на российские рубли составляет 13 000 000. Предполагается, что это сделала любовница ныне покойного исполнителя.