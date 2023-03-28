Японские чиновники хотели, чтобы Honda и Nissan объединились, но компаниям идея не понравилась

Они говорят, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, и именно так можно было бы описать инициативу японского правительства, которая датируется началом этого года.

После скандала с Карлосом Гоном и последовавших за ним разногласий с партнерами по альянсу Renault и Mitsubishi японские чиновники задумались о том, как спасти второго по величине автопроизводителя Японии от дальнейшего ущерба и укрепить будущее автомобильного сектора страны.

Так что же у них на уме?

Ни больше, ни меньше, как убедить Nissan и Honda собраться вместе для переговоров о слиянии. По словам трех человек, знакомых с этим вопросом , цитируемым Financial Times, предложение создать национального чемпиона впервые было предложено компаниям в конце 2019 года.

Однако амбициозный проект был немедленно отвергнут как Nissan, так и Honda, а затем последовала пандемия COVID – 19, которая полностью похоронила план.

Honda, которая является единственным японским автопроизводителем без капитальной привязки, оттолкнула эту идею, обвинив сложную структуру капитала Nissan с Renault.

Nissan также был против этого предложения, поскольку его главная цель - вернуть существующий альянс в нужное русло.

В результате идея слияния быстро исчезла, прежде чем она даже достигла советов директоров обоих автопроизводителей.