Рацион для рассады: как подкармливать ее после пикировки, чтобы культура была крепкой и здоровой

Рассаду дважды за сезон нужно подкормить комплексными минеральными либо органоминеральными удобрениями: Богатый, Крепыш, Оксидат торфа, гуматы.

Как правило, сеянцы необходимо удобрить через десять дней после пикировки, вторую - за десять дней до высадки в грунт.

В дополнение можно применять и проверенные народные средства. Если листики рассады начнут желтеть, растения нужно подкормить луковой шелухой. Для этого 10 г залить 5 л теплой воды, настаивать 4 дня. Это будет одновременно и подкормка, и защита от вредителей, и лечение корневых инфекций.

Чтобы насытить рассаду перцев и баклажанов необходимым количеством кальция, нужно использовать яичную скорлупу. Ее нужно промыть, размолоть, залить 1 литром кипятка (на 3-4 яйца), настаивать 5 дней. Процедить и поливать растения раз в две недели.

Для сеянцев томатов нужно приготовить иное средство. Для этого 1 стакан сухой спитой чайной заварки залить 3 литрами горячей воды, настоять 4-5 дней, периодически взбалтывать. Затем настой развести водой 1:1. Поливать раз в 4-5 дней.