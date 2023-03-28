Натали Портман хочет войти в историю со своей женской футбольной командой

Голливудская звезда приступила к реализации этого проекта вместе с Алексисом Оганяном, мужем теннисистки Серены Уильямс - легенды женского спорта, и сегодня она не может нарадоваться достигнутым результатам. На третий год соревнований команда заняла предварительное девятое место в турнирной таблице, и, по словам актрисы, игрокам удалось "объединить весь город" вокруг своего блестящего забега.

Тем не менее, она также выразила желание добиться большей известности и признания женского спортивного мастерства, чего она надеется добиться постепенно и упорным трудом.



"Я думаю, что для всех детей очень важно видеть, как спортсменок прославляют так, как они того заслуживают.

Я имею в виду, что когда девочки растут, от них ожидают, что они будут боготворить спортсменов-мужчин, и мы все это делаем. Но если вы становитесь свидетелем совершенства, не имеет значения, кто этот совершенный.

У меня мурашки по коже при мысли о том, насколько изменится их мир, если они будут расти с такими иконами, которые есть в нашей команде", - утверждала она в беседе с журналом People.