Знающий огородник научил, как вырастить крупные головки лука

Три совета для тех, кто задумал вырастить по-настоящему крупный урожай лука.

№1

Выбирайте правильно семенной материал. Соответствующие описания сорта всегда указывают основные характеристики лука. Надо чтобы сорт подходил для вашего региона и чтобы он реально мог вырасти до крупных размеров. Это зависит от особенностей сорта.

№2

Сроки посева тоже важны. Важно ориентироваться по погодной ситуации. Иногда рекомендуемые сроки можно сдвинуть в ту или иную сторону, следовать им слепо не нужно. Самый главный показатель - состояние погоды, оно подскажет правильную дату посева. Как правило, это время, когда ушел снег и ушли заморозки. Грядку лучше делать на солнце. А грунт для нее готовьте с осени, внося необходимые удобрения.

№3

Для выращивания луковиц с кулак надо до момента сбора урожая где-то за месяц срезать третью часть перьев лука. Так они не будут создавать тень, закрывать солнце, которое так необходимо для созревания луковицы.