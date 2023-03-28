Картофельный бум: что заложить в лунки для большого урожая

21:55 2023-03-28

Туда нужно бросить спитой чай, золу, яичную скорлупу, а также луковую или чесночную шелуху.

Опытные дачники пользуются проверенными экоспособами, которые помогают выращивать большие урожаи картофеля. Что это за секреты?

Перед посадкой нужно опрыскать картофель отваром сухих цветков календулы (готовится из расчета 3 ст.л. на 1 л воды). Эта методика позволяет повысить урожайность даже при обычной агротехнике.

Высаживая клубни, в каждую лунку нужно бросить по 1 ч.л. спитого чая, 2 ч.л. молотой яичной скорлупы, а также горсть луковой либо чесночной шелухи. Плюс - полстакана древесной золы.

Местами между рядами желательно посеять бобы, запах которых отпугивает кротов. Урожай получится ошеломительным.

К слову, вопреки расхожему мнению, что лучший размер семенного картофеля - клубни размером с куриное яйцо, опытные огородники советуют использовать крупные. Чем они больше, тем продуктивнее.

Если клубней маловато, их можно разрезать по глазкам. но места среза обеззаразить - после каждого среза нож обрабатывать раствором марганцовки. А сами срезы присыпать золой и дать пару дней на просушку. 