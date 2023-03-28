Цветовод-эксперт объяснил, как в марте обрезать гортензию

Конец марта выбран не случайно. В это время еще не запустился процесс сокодвижения, почки еще не проснулись.

Обрезать надо вдумчиво, тщательно выбирая подлежащие удалению побеги. Торопиться тут не нужно. Сначала куст очищается от плохих ветвей.

К ним относятся старые побеги, слабые, тонкие, поврежденные, больные. Также убираются ветви, растущие внутри куста. Все это срезается под самое основание.

Оставшиеся веточки обрезаем так: оставляем две поки, все то, что за ними - выше - срезаем.

Таким образом получится сформировать симпатичный контур, который позднее обрастет зеленью и станет красивым пышным кустом, усыпанным цветками.