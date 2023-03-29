Ягоды клубники вырастут огромными и сочными при правильном уходе

Для посадки клубники нужно выбирать хорошо освещенные солнечные места, так как на затененных участках крупные ягоды никогда не вырастут.

Один из важнейших моментов в выращивании крупной клубники - эффективные удобрения. Самым лучшим считается раствор коровяка в соотношении пол-литра на ведро воды.

Первую подкормку клубники коровяком делают в начале весны. Чтобы растение не выгнало много листвы в ущерб плодоношению, в раствор коровяка добавляют суперфосфат.

В период завязывания цветков клубнику нужно подкормить нитрофоской, а в момент наливания ягод - диаммофоской. Если в процессе роста листья светлеют, необходимо подкормить растения мочевиной.

Очень важно замульчировать кустики клубники, чтобы они не зарастали сорняками и чтобы почва сохранялась рыхлой. В качестве мульчи лучше всего подойдет солома: она отлично подавляет рост сорняков, удерживает влагу и позволяет ягодам оставаться чистыми.

Чтобы плоды клубники выросли по-настоящему большими и сочными, следует простимулировать их такими препаратами, как "Гибберсиб" либо "Гиббереллин".

Если нет цели увеличить клубничную плантацию, нужно беспощадно избавляться от усов. Они забирают все силы растения на образование новых розеток, не оставляя питания для ягод.