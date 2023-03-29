Летучая поделилась своими снимками в кружевном белье

08:20 2023-03-29

Ведущая Елена Летучая не перестает радовать своих поклонников откровенными снимками. На этот раз звезда экрана выложила свои фото в черном куржесном белье.

Откровенные фото были сделаны в рамках фотосессии.

Телеведущая позирует в нижнем белье из черного кружева, а в руках ее чашка кофе.

Едва заметный макияж и распущенные волосы делают образ завершенным.

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    Поклонники восхитились стройной фигурой знаменитости, отметив, что в свои 44 года она выглядит потрясающе.

    Были и такие, кто назвал Елену одной из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса.