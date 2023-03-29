Опытный садовод объяснил, почему растут поганки на даче, хорошо это или плохо

Опытный огородник объяснил, откуда берутся грибы и надо ли их бояться.

На самом деле ничего опасного в поганках нет, даже, наоборот, это хороший сигнал. Значит, огородная земля питательная и качественная, насыщена полезными элементами.

Как утверждает эксперт, плохая земля не прельстила бы эти ядовитые грибы. Вывод - поводов для паники нет. Грибы можно убрать или оставить, решение принимает сам дачник.

Если есть опасность, что они попадут в руки детей, то лучше избавиться.

Если рисков нет, поганки можно сохранить, они сделают грунт еще более питательным и плодородным, насытив его азотом и микроэлементами.