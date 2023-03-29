Опытный садовод рассказал, каким растениям нельзя давать дрожжи

Дачный эксперт предупредил об опасности дрожжевой подкормки для некоторых видов растений.

Зачем огороднику дрожжи

О том, что они нужны в кулинарном деле, знают все, но вот для чего дрожжи на огороде, известно не каждому. В составе много витаминов, белки, полезные кислоты, микро- и макроэлементы. Все это помогает растениям расти здоровыми и сильными. Дрожжевые подкормки считаются в садоводстве одними из лучших и чуть ли не самыми популярными.

Для каких растений дрожжи вредны

Однако не все подряд растения хорошо отзываются на дрожжевые добавки. Например, для фасоли, гороха, лука, картофеля, чеснока их лучше не применять. На урожае это отразится плохо, он потеряет в качественных и количественных параметрах.

Как вносить

Дрожжи лучше всего применять для питательных почв, сначала в грунт надо внести кальций и калий, можно добавить сульфат калия, древесную золу. А уж потом включаем в состав почвосмеси дрожжи.