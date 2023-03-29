Мульча повысит урожай малины: какой состав для этого оптимален

Мульча может стать дополнительной подкормкой для малины, поднять планку ее здоровья и урожайности. Такое укрытие подходит также для многих других культур в саду - плодовых деревьев, кустарников.

Для этого осенью и в течение зимы нужно собрать измельченные листья, пожухлые стебли цветов, солому, хвойный лапник, ветки после обрезки.

В начале нового сезона все это заделать под плодовоягодные культуры в почву на глубину не более 10 см.

Ягодные кусты мульчировать в радиусе 40-50 см, среднерослые деревья - вокруг приствольного круга, отступив от ствола несколько сантиметров. Перегнивая, мульча становится дополнительным органическим питанием для растений.

Для ускорения процесса разложения можно добавить костную муку (1-2 ст. на 1 кв.м), а также биоактивные препараты - например, Гуми, Идеал.