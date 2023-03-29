Дачник со стажем объяснил, почему не надо копать огород весной

Перекапывают огород потому, что это традиция, что так делают все и всегда, с давних времен. Если не перекопать с зимы, почва будет твердой, как асфальт, и ничего там не вырастишь.

Да, в этом резон есть, и с землей действительно надо что-то делать. Но надо ли копать?

При перекопке нижний глубокий слой земли поднимается на поверхность, а с ним - семена сорных растений в большом количестве.

Они заполонят весь огород, потом все лето придется с ними воевать. Да и физически этот труд не из легких, здоровья на него уйдет немерено.

Ведь не у каждого сегодня есть мотоблок или лошадь, чтобы быстро все перепахать.

Есть другой способ разрыхлить землю и подготовить ее к посадочным работам. Он простой и легкий. Надо сформировать на огороде постоянные грядки.

Их засеваем сидератами, которые и сорнякам мешают расти, и землю улучшают - рыхлят и напитывают. Семена сидератов покройте слоем органики или положите ее между рядов.

Она приманит червей, которые отлично разрыхлят любой грунт. В итоге получится воздушная и питательная почва, куда можно смело высаживать огородные культуры.

А плюсы налицо: никаких трудозатрат и потерь времени, минимум сорняков.