Земляные черви в разы повышают плодородие грунта, как их привлечь на огород

Дождевые черви, проделывая в земле норки на глубине 70 см, перемешивают почву и способствуют увлажнению и аэрации грунта. Они заглатывают часть земли и, пропуская через себя, превращают ее в чистый гумус, имеющий особую ценность.

Питаются черви растительными отходами, потому их часто можно видеть в компостных кучах. Чем больше их в огороде, тем там более рыхлый и питательный грунт.

Как обрабатывать землю, чтобы не прогнать червей?

При перекопке грунта сильно не заглубляться - достаточно глубины пол-штыка лопаты. Если такая процедура необязательно, можно воспользоваться плоскорезом для обработки.

Как создать условия для их размножения?

После уборки урожая нужно сделать на грядках небольшие углубления и наполнить их органическими отходами: овощными очистками, остатками плодов. Чем больше таких ямочек, тем лучше.

Не нужно злоупотреблять минеральными удобрениями, лучше вместо них использовать органику. С болезнями растений также лучше бороться с помощью биофунгицидов, которые безвредны для живности.

Не надо убирать с огорода растительные остатки в конце сезона – листву, ботву и так далее.

Лучшее место для размножения червей - компостные кучи, которые защищают их от мороза и холодных ветров. Желательно позаботиться, чтобы туда не было доступа птицам, грызунам: для этого накрыть крышкой, установить мышеловки.

А еще - позаботиться, чтобы на компост не попадали прямые солнечные лучи, чтобы компост не пересох.

Для заселения червей можно накопать в лесу. Запустив, кучу надо накрыть соломой. И раз в неделю добавлять свежую органику вроде травы, опавших листьев, овощных отходов.

Через пару месяцев можно выбрать из кучи несколько десятков особей и перенести в огород. Сделать это лучше после дождя или рано утром.