Высший суд Германии постановил внести изменения в запрет на детские браки

Конституционный суд Германии постановил в среду, что закон о запрете детских браков нуждается в изменении, поскольку он исключает возможность продолжения брака после того, как оба супруга станут совершеннолетними.



Правительство Германии приняло этот закон в 2017 году с заявленной целью защитить девочек, которые были выданы замуж за границей. В 2015 году в Германию прибыло большое количество беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана.



Федеральный конституционный суд заявил, что браки лиц моложе 16 лет, заключенные в других странах, по-прежнему могут быть признаны недействительными без изучения обстоятельств дела. Однако судьи заявили, что необходимо предусмотреть возможность сохранения законности таких союзов, если оба человека достигли совершеннолетия.



Суд также постановил, что в закон необходимо внести поправки, предусматривающие выплату супружеской поддержки после развода.