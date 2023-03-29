Конституционный суд Германии постановил в среду, что закон о запрете детских браков нуждается в изменении, поскольку он исключает возможность продолжения брака после того, как оба супруга станут совершеннолетними.
Правительство Германии приняло этот закон в 2017 году с заявленной целью защитить девочек, которые были выданы замуж за границей. В 2015 году в Германию прибыло большое количество беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана.
Федеральный конституционный суд заявил, что браки лиц моложе 16 лет, заключенные в других странах, по-прежнему могут быть признаны недействительными без изучения обстоятельств дела. Однако судьи заявили, что необходимо предусмотреть возможность сохранения законности таких союзов, если оба человека достигли совершеннолетия.
Суд также постановил, что в закон необходимо внести поправки, предусматривающие выплату супружеской поддержки после развода.
Высший суд Германии постановил внести изменения в запрет на детские браки
Конституционный суд Германии постановил в среду, что закон, запрещающий детские браки, нуждается в изменении, поскольку он исключает возможность продолжения брака, когда оба супруга становятся совершеннолетними.
Конституционный суд Германии постановил в среду, что закон о запрете детских браков нуждается в изменении, поскольку он исключает возможность продолжения брака после того, как оба супруга станут совершеннолетними.
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18:38
Иван Ободов
Шри-Ланка снижает цены на топливо, что является долгожданным облегчением в условиях кризиса
Правительство Шри-Ланки объявило о значительном снижении цен на топливо, что стало долгожданным облегчением для многих после года дефицита и стремительного роста цен в условиях тяжелейшего экономического кризиса в стране.
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