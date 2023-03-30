Белорусской теннисистке Арине Соболенко не удалось выйти в полуфинал в Майами

Белорусская теннисистка дошла до четвертьфинала, где она соперничала с Сораной Кырстя из Румынии, стоящей на 74 строчке мирового рейтинга. Встреча продолжалась полтора часа.

Румынская теннисистка одержала победу в двух партиях, счет в них был одинаковым - 6:4. Арина Соболенко потерпела поражение в четырех геймах на своей подаче.

Во время матча спортсменка совершила 6 двойных ошибок.

Сорана Кырстя далее будет соревноваться за выход в финал с претенденткой из России Екатериной Александровой и чешской спортсменкой Петрой Квитовой.

Игра состоится сегодня ночью. В полуфинал прошли также Елена Рыбакина (Казахстан) и Джессика Пегула (США).