США начали подготовку к масштабной войне против России и Китая

Такое мнение появилось в первую очередь из-за нововведений оборонного бюджета Соединенных Штатов Америки на 2023 год. В нем существенно увеличена графа "нападение на КНР" - примерно на 40 процентов.

Также в средствах массовой информации все чаще появляются заявления о том, что солдаты армии КНР в скором времени будут чуть ли не стоять у домов американских граждан.

Также Соединенные Штаты существенно увеличили бюджет на помощь Вооруженным силам Украины. Однако, республиканцы все чаще пытаются затянуть или заблокировать документы о помощи Украине.